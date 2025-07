Gaydon (dpa/tmn) – Der Aston Martin Vantage lässt die Muskeln spielen und kommt jetzt auch als S-Modell. Die stärkere Version des V8-Sportwagens gibt ihren Einstand beim Festival of Speed in Goodwood (10. bis 13. Juli) und soll dem Hersteller zufolge im vierten Quartal in den Handel kommen. Angaben zu den Preisen hat Aston Martin noch nicht gemacht. Doch nachdem der Vantage in der Basis bereits 198.000 Euro kostet, ist mit gut und gerne zehn Prozent mehr zu rechnen.

Dafür gibt es einen ganz leichten Leistungsnachschlag für den vier Liter großen Motor im Bug: Statt 489 kW/665 PS leistet er nun 500 kW/680 PS und geht mit bis zu 800 Nm zu Werke. Deshalb nimmt er dem Basismodell beim Sprint von 0 auf 100 km/h zwei Zehntel ab und ist schon nach 3,3 Sekunden dreistellig. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Aston Martin mit 325 km/h an.

Zum stärkeren Motor gibt es ein strammes Fahrwerk und eine neue Kalibrierung für die Motorsteuerung und das Automatikgetriebe. Außerdem spendieren die Entwickler dem Wagen einen markanten Heckspoiler und ein paar Finnen auf der Fronthaube.