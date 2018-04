Kaufmännische und redaktionelle Praktika bei der Rhein-Zeitung in Koblenz

Du möchtest erste praktische Erfahrungen in einem modernen Medienhaus sammeln oder schon vorhandenes Wissen vertiefen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir bieten motivierten und engagierten Studierenden die Möglichkeit, durch ein Praktikum die kaufmännischen redaktionellen Bereiche der Rhein-Zeitung kennenzulernen.

Das kaufmännische Praktikum

Wir, die Azubis des Mittelrhein-Verlags, bieten für eine engagierte und kontaktfreudige Persönlichkeit, einen vielfältige Einblick in unsere Berufsausbildung. Du:

Möchtest unsere Berufsausbildung aus erster Hand kennenlernen?

Hast die Absicht Erfahrungen in der Medienbranche zu sammeln?

Interessierst dich für die Übernahme von selbstständigen Aufgaben?

Wünschst Dir hinter die Kulissen einer Zeitung zu schauen?

Möchtest, nach einem erfolgreichen Praktikum, die Aussicht auf einen Azubi-Platz bekommen um unser Team tatkräftig zu unterstützen?

Dann wende dich an uns Azubis.

Wir stehen Dir auch gerne bei Fragen zur Verfügung: azubi.persona@rhein-zeitung.net.

Das redaktionelle Praktikum

Wir suchen für die vielfältigen Aufgaben in der Redaktion motivierte und aufgeweckte Persönlichkeiten. Wenn Du:

Interesse hast, Aufgaben zu übernehmen und selbständig an Projekten mitarbeiten möchtest,

Schon erste redaktionelle Erfahrungen in Praktika, Jobs oder im Studium gesammelt hast,

Über 18 Jahre alt bist,

Möglichst einen Führerschein und ein Auto besitzt,

Spaß am Umgang mit Menschen hast, zuverlässig, belastbar und teamfähig bist,

Mindestens drei Monate Zeit mitbringst,

dann teile uns in deiner Bewerbung bitte auch mit, ob Du ein Praktikum in Koblenz oder in einer der zahlreichen Lokalredaktionen nahe deines Wohnortes absolvieren möchtest.

Bitte bewirb dich mit einem aussagekräftigen Anschreiben, einem Lebenslauf mit Lichtbild, Arbeitsproben (Redaktion) und Zeugnissen bei uns.

Jetzt bewerben!