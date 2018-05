Vielfalt (12 Stationen)

Umfassende Betreuung während der Ausbildung

Teambuilding-Aktionen

Hausunterricht

Bezahlung der Schulbücher

Feedbackgespräch nach jeder Station

Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung

Einbindung in Projekte

Praktika im In- und Ausland möglich

Regelmäßige Weiterbildung (IHK-Training, Excel-Schulung etc.)

Nach jeder Station erhalten Sie ein detailliertes Feedback der Abteilung. Dies hilft Ihnen, Ihre Stärken zu erkennen und an den Defiziten mit unserer Unterstützung zu arbeiten. Zusätzlich erhalten Sie betriebsinternen Unterricht, in denen spezielle Themen vertieft bzw. detaillierter erklärt werden. Des Weiteren werden Sie von uns präzise auf Prüfungen vorbereitet. In der Berufsschule in Koblenz werden Ihnen wöchentlich die schulischen Grundlagen für die Ausbildung vermittelt.