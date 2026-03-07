Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster kämpfen sich im Mixed-Sprint der Nordischen Kombination auf das Podium. Eine schwere Verletzung im deutschen Team überschattet den Wettkampf in Lahti.

Lahti (dpa) – Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster haben im Team-Sprint der Nordischen Kombination Platz drei erkämpft. Im Mixed kam das deutsche Duo nach 12,5 Kilometern Langlauf in Lahti hinter dem souveränen Sieger Norwegen (25:23,6 Minuten) und Finnland (25:42,4) in 25:48,7 Minuten ins Ziel. Nach dem Springen waren Rydzek und Armbruster noch auf Rang vier. «Unsere Taktik ist aufgegangen», sagte Armbruster im ZDF.

«So ein Wettkampf schweißt zusammen. Es ist richtig cool, vor allem, wenn man gemeinsam feiern kann», erklärte Männer-Bundestrainer Eric Frenzel. Das zweite deutsche Duo mit Vinzenz Geiger und Ronja Loh kam auf Platz elf.

Für Wendelin Thannheimer haben sich die schlimmsten Befürchtungen nach seinem Sturz gestern beim Skispringen von der Großschanze bestätigt. Der 26-Jährige zog sich nach einer MRT-Untersuchung in einem Krankenhaus in Lahti laut Mannschaftsarzt Lukas Pecher einen «vollständigen Riss des vorderen linken Kreuzbandes sowie einen Außenmeniskusriss» zu.

Ein Jahr Pause droht

Thannheimer wird voraussichtlich am Montag in München operiert und rund zwölf Monate ausfallen. Der Kombinierer aus Oberstdorf war am Freitag bei seinem Sprung direkt nach der Landung gestürzt und hatte humpelnd die Anlage verlassen.