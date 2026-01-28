Australian Open
Die Nummer zwei der Tennis-Welt scheidet in Melbourne aus. Gegen die zuletzt stark aufspielende Kasachin Jelena Rybakina ist für Iga Swiatek aus Polen im Viertelfinale Schluss.

Melbourne (dpa) – Die Kasachin Jelena Rybakina steht bei den Australian Open im Halbfinale. Die Gewinnerin der WTA Finals im vergangenen Jahr setzte sich in Melbourne im Viertelfinale gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek aus Polen mit 7:5, 6:1 durch. Die 26-Jährige, die 2022 in Wimbledon ihren bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewann, ist damit im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Satzverlust.

Im Halbfinale an diesem Donnerstag bekommt es Rybakina mit Jessica Pegula oder Amanda Anisimova zu tun, die sich heute noch im US-Duell gegenüberstehen. Das andere Halbfinale bestreiten die Ukrainerin Jelina Switolina und die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus. Beide hatten ihre Viertelfinal-Partien bereits am Dienstag gewonnen.

