Wo sie sitzen, erfahren Passagiere des irischen Billigfliegers nun erst wenige Stunden vor Abflug - wenn sie nicht für einen Wunschsitzplatz gezahlt haben. Das macht eine Spartaktik schwieriger.

Dublin (dpa/tmn) – Wenn man bei Ryanair nicht extra für einen Wunschsitzplatz zahlt, erfährt man inzwischen in der Regel erst wenige Stunden vorher, wo man im Flieger sitzen wird.

Mit dem Wechsel auf den Winterflugplan Ende Oktober habe man die Sitzzuteilung von 24 Stunden auf nur noch mehr als drei Stunden vor Abflug verschoben, teilt Ryanair auf Anfrage mit. Konkret wird die digitale Bordkarte drei bis vier Stunden vorher automatisch mit der Sitzplatznummer ergänzt.

Pokern auf guten Sitz wird schwieriger

Für Passagiere macht diese Änderung es nun schwieriger, Geld zu sparen und stattdessen auf gute Sitzplätze zu pokern, wie das Portal aerotelegraph.com berichtet. Denn als der Vorlauf noch größer war, konnte man leichter abwarten, ob man – wie vielleicht erhofft – einen Platz an Gang oder Fenster zugeteilt bekommt. Und falls nicht, doch gegen Gebühr einen reservieren. Jetzt bleibe deutlich weniger Zeit für diese Spartaktik.

In sozialen Netzwerken beschwerten sich Passagiere und sehen die neuen Zeitfenster als weiteres Beispiel dafür, dass Ryanair Regeln vor allem zugunsten der Profitmaximierung ändert, berichtet die «Irish Times».

Wie Ryanair die Änderung begründet

Die Airline lässt solche Vorwürfe abtropfen. Der Grund für die Änderung sei, dass Passagiere, die ihren Wunschsitz auswählen möchten, mehr Zeit dafür bekommen, heißt es in dem Statement. Es habe Beschwerden gegeben, dass Passagiere ihren Wunschsitz am Reisetag nicht buchen konnten, weil dieser bereits bis zu 24 Stunden vor Abflug zufällig als freier Sitz zugeteilt worden war.

Ryanair-Chef Michael O'Leary findet klare Worte: «Wenn Sie nicht für einen Sitzplatz bezahlen wollen, ist es Ihnen offenbar egal, wo Sie sitzen», sagte er in dieser Woche am Rande einer Pressekonferenz in Berlin, wie aerotelegraph.com berichtet. Dann spiele es auch keine Rolle, ob man 24 oder drei Stunden vor dem Abflug erfahre, welchen Platz man bekomme.

Ein Wunschsitzplatz kostet bei Ryanair übrigens zwischen 3 und 42,50 Euro – je nach Lage im Flieger, Strecke und dem Zeitpunkt, wann man ihn bucht.