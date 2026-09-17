Sowjetischer Weltcup-Champion
Russischer Biathlon-Olympiasieger Tschepikow tot
Biathlon - Sergej Tschepikow
Der russische Biathlet Sergej Tschepikow ist mit 59 Jahren gestorben. (Archivbild)
Sergei Chirikov. DPA

Der russische Biathlet Sergej Tschepikow war zuletzt Sportfunktionär und Politiker. Doch davor schrieb er für Russland und die Sowjetunion Sportgeschichte.

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Moskau (dpa) – Der russische Biathlon-Olympiasieger und Weltcupsieger Sergej Tschepikow ist nach Angaben seines Verbandes im Alter von 59 Jahren gestorben. Er sei lange krank gewesen, teilte der Russische Biathlon-Verband in Moskau mit. «Die sportliche Laufbahn von Sergej Tschepikow ist ein Paradebeispiel für Hingabe an das Biathlon», hieß es.

Tschepikow hatte bei den Olympischen Winterspielen in Calgary 1988 in der Staffel über 4x7,5 Kilometer Gold für die damalige Sowjetunion geholt. 1994 siegte er bei Olympia in Lillehammer im Sprint. Als erster sowjetischer Athlet gewann er 1990 und 1991 den Biathlon-Gesamtweltcup.

Nach seiner aktiven Zeit war er Berater und Vizepräsident des Biathlon-Verbandes. Ab 2016 gehörte Tschepikow dem russischen Parlament, der Staatsduma, als Abgeordneter an.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-702571/1

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