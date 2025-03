Melbourne (dpa) – Die gebürtige Russin Darja Kassatkina spielt künftig für Australien Tennis. Die 27-Jährige teilte auf ihrem Instagram-Account mit, dass ihr Antrag auf einen Daueraufenthalt von der australischen Regierung angenommen wurde. «Australien ist ein Ort, den ich liebe, der mich unglaublich willkommen heißt und an dem ich mich völlig zu Hause fühle», schrieb Kassatkina.

2022 hatte Kassatkina ihre Homosexualität öffentlich gemacht. In Russland gebe es eine Menge Themen, über die nicht geredet werden dürfe, kritisierte sie damals. Im Tennis sind russische Spielerinnen und Spieler derzeit nur unter neutraler Flagge uneingeschränkt startberechtigt.

Neue Heimat in Melbourne

Die aktuelle Nummer zwölf der Tennis-Weltrangliste will sich nun in Melbourne niederlassen. «Ein herzliches Willkommen in der australischen Tennisfamilie, Dasha», schrieb Tennis Australia auf X.

Die Entscheidung sei der 27-Jährigen nicht leicht gefallen. «Ich möchte meiner Familie, meinen Trainern und allen, die mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt haben, meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere und meines Lebens unter australischer Flagge zu beginnen», schrieb Kassatkina.