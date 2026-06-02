Tennis
Russin Andrejewa erste Halbfinalistin der French Open
French Open
Mirra Andrejewa präsentierte sich im Viertelfinale der French Open schwungvoll.
Thibault Camus. DPA

Mirra Andrejewa gilt aufgrund ihres riesigen Talents schon länger als kommende Grand-Slam-Siegerin. Gelingt ihr in Paris der Coup?

Lesezeit 1 Minute

Paris (dpa) – Die Russin Mirra Andrejewa steht als erste Halbfinalistin bei den diesjährigen French Open fest. Die 19 Jahre alte Tennisspielerin besiegte die Rumänin Sorana Cirstea nach einer nahezu perfekten Leistung mit 6:0, 6:3 und zog in Paris zum zweiten Mal in ihrer Karriere in die Runde der besten Vier ein.

«Ich wusste, dass ich hundert Prozent meines Potenzials und meines Fokus aufbringen muss», sagte Andrejewa: «Ich bin super happy, dass ich es geschafft und das ganze Match aggressiv gespielt habe.»

Als nächste Gegnerin wartet auf Andrejewa die Siegerin des ukrainischen Duells zwischen Elina Switolina und Marta Kostjuk, das im Anschluss auf dem Court Philippe Chatrier stattfindet.

© dpa-infocom, dpa:260602-930-162064/1

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