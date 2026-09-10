Karen Chatschanow profitiert im Viertelfinale der US Open von der Aufgabe seines Gegners. Nun könnte es zu einem Duell mit Alexander Zverev kommen.

New York (dpa) – Der Russe Karen Chatschanow ist bei den US Open zum zweiten Mal ins Halbfinale eingezogen und ist der mögliche nächste Gegner von Alexander Zverev. Der Weltranglisten-50. profitierte beim Stand von 6:2, 7:5, 3:2 gegen den Belgier Alexander Blockx von dessen verletzungsbedingter Aufgabe. Chatschanow stand in New York bereits 2022 unter den besten Vier, hat es aber bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie ins Endspiel geschafft.

Zverev absolviert im Anschluss sein Viertelfinale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp und würde bei einem Sieg auf Chatschanow treffen. Den 30-Jährigen hatte der Hamburger im Olympiafinale 2021 in Tokio bezwungen.

Chatschanows Gegner Blockx hatte wie schon in der vorigen Runde mit einer Rippenblessur zu kämpfen. Der 21-Jährige wurde mehrfach behandelt, hielt sich den Rücken und konnte sich nur schleppend bewegen. Als er auch im dritten Satz seinen Aufschlag zum 2:3 verlor, gab er auf.