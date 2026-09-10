Tennis bei den US Open
Russe Chatschanow erreicht Halbfinale – Nun gegen Zverev?
US Open
Karen Chatschanow steht im Halbfinale der US Open.
Kirsty Wigglesworth. DPA

Karen Chatschanow profitiert im Viertelfinale der US Open von der Aufgabe seines Gegners. Nun könnte es zu einem Duell mit Alexander Zverev kommen.

Lesezeit 1 Minute

New York (dpa) – Der Russe Karen Chatschanow ist bei den US Open zum zweiten Mal ins Halbfinale eingezogen und ist der mögliche nächste Gegner von Alexander Zverev. Der Weltranglisten-50. profitierte beim Stand von 6:2, 7:5, 3:2 gegen den Belgier Alexander Blockx von dessen verletzungsbedingter Aufgabe. Chatschanow stand in New York bereits 2022 unter den besten Vier, hat es aber bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie ins Endspiel geschafft.

Zverev absolviert im Anschluss sein Viertelfinale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp und würde bei einem Sieg auf Chatschanow treffen. Den 30-Jährigen hatte der Hamburger im Olympiafinale 2021 in Tokio bezwungen.

Chatschanows Gegner Blockx hatte wie schon in der vorigen Runde mit einer Rippenblessur zu kämpfen. Der 21-Jährige wurde mehrfach behandelt, hielt sich den Rücken und konnte sich nur schleppend bewegen. Als er auch im dritten Satz seinen Aufschlag zum 2:3 verlor, gab er auf.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-661379/1

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