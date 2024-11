Rummenigge überzeugt: Club-WM «wird die Leute begeistern»

Im Sommer 2025 geht es für zahlreiche Profis mit ihren Vereinen zur Club-WM in die USA. Das Turnier ist neu und steht in der Kritik. Zu Unrecht, findet Karl-Heinz Rummenigge.

München (dpa) – Karl-Heinz Rummenigge als langjähriger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München rechnet mit großer Beliebtheit der Club-Weltmeisterschaft im Sommer 2025. «Dieses Turnier, das es im nächsten Jahr zum ersten Mal in dieser Form geben wird, wird die Leute begeistern. Das wird ein gutes Turnier werden, davon bin ich überzeugt. Und es findet nur alle vier Jahre statt, das darf man nicht vergessen», sagte der 69-Jährige dem «Kicker».

Das von der FIFA ausgetragene Turnier mit 32 Mannschaften findet in den USA statt und ist nach Ansicht von Rummenigge damit auch ein «Testballon» für die WM 2026. Die Austragungsorte decken sich allerdings kaum mit denen für die WM, in der zudem in Kanada und Mexiko gespielt wird. Fünf WM-Stadien sind während der Club-WM Austragungsort des ebenfalls in den USA stattfindenden Gold-Cup, der Kontinentalmeisterschaft für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik.

Die vom 15. Juni bis 13. Juli stattfindende Club-WM stand zuletzt zunehmend in der Kritik. Spieler warnen vor einer Überlastung. Zum 30. Juni und damit während des Turniers auslaufende Verträge sorgen für potenzielle Schwierigkeiten. Unklar ist zudem, welche Sponsoren und Medienpartner für die Club-WM gewonnen werden können. Aus Deutschland sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund sicher dabei.