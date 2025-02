Rummenigge über Wirtz: «Genau der Spieler, den wir wollen»

München (dpa) – Der FC Bayern lässt im Werben um Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz nicht nach. «Florian Wirtz ist für mich der beste Spieler Deutschlands. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass es ganz klar unser Ziel sein muss, Wirtz zu verpflichten», sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge der «Abendzeitung» (Wochenendausgabe) im Interview.

Kürzlich hatte Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Wirtz geäußert, die Chancen aber nur als gering eingeschätzt. Der Spielmacher von Bayer Leverkusen, der in ganz Europa großes Interesse geweckt hat, hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Sein Marktwert beträgt deutlich über 100 Millionen Euro.

Rummenigge: «Leverkusen hat Borussia Dortmund abgelöst»

«Uli hat gesagt, dass Wirtz sein Traum ist – und das war ja noch höflich ausgedrückt. Alle beim FC Bayern sind sich einig, dass er genau der Spieler ist, den wir holen wollen. Nicht um Leverkusen zu schwächen, sondern um uns zu verstärken», sagte Rummenigge weiter.

Die Münchner sind in der Bundesliga Tabellenführer vor Bayer Leverkusen, in der Champions League treffen beide Mannschaften ab kommender Woche im Achtelfinale aufeinander.

«Leverkusen hat Borussia Dortmund inzwischen abgelöst, ganz klar. Das wird die Mannschaft sein, die uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren am meisten fordert national. Und deshalb ist dieses Achtelfinale so wichtig», sagte Rummenigge. «In der Champions League könnte uns ein Weiterkommen gegen Leverkusen den entscheidenden Schub Richtung Finale geben.»