Mailand (dpa) – Im Werben um Florian Wirtz lassen die Bayern keine Gelegenheit aus, um ihre Wertschätzung für den Leverkusener zum Ausdruck zu bringen. Erneut hat der langjährige Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge betont, dass er den Fußball-Nationalspieler gerne im Trikot des deutschen Rekordmeisters sehen würde.«Das wäre ein großer Coup für uns, wenn es uns gelingt, Wirtz und Leverkusen zu überzeugen. Er und (Jamal) Musiala sind das Ebenbild des deutschen Fußballs, und unsere Philosophie war es immer, die besten Deutschen zu den Bayern zu holen», sagte Rummenigge in einem Interview der italienischen Zeitung «Corriere della Sera».

Rummenigge und Hoeneß buhlen um Wirtz

Schon zuvor hatte sich Aufsichtsratsmitglied Rummenigge öffentlich für eine Wirtz-Verpflichtung ausgesprochen. Auch Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte unlängst gesagt: «Wenn ich einen Traum haben darf, dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss.»

Rummenigge bezeichnete Wirtz und Musiala als die «Zwillinge des Tors», auch wenn ersterer derzeit verletzt sei. «Sie sind große Talente des Weltfußballs, nicht nur des deutschen», fügte er hinzu.



Wirtz arbeitet nach seiner Verletzung in der Bundesligapartie gegen Werder Bremen derzeit in der Reha an seinem Comeback. Der Offensivspieler wird Bayer Leverkusen aber noch mehrere Wochen fehlen.