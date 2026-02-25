Winterspiele in den Alpen
Rücktritt im Organisationsteam für Olympia 2030
Nach den Olympischen Winterspielen - Frankreich
Im Organisationsteam für die Olympischen Winterspiele in Frankreich gibt es Personalquerelen. (Archivbild)
Alex Martin. DPA

Nach den erfolgreichen Olympischen Spielen in Paris ist Frankreich 2030 erneut Gastgeber. Doch im Organisationskomitee für die Winterspiele in den Alpen gibt es Streit.

Lesezeit 1 Minute

Paris (dpa) – Nach internen Streitigkeiten im Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele in den französischen Alpen 2030 ist Generaldirektor Cyril Linette zurückgetreten. Das berichteten französische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Gremiums. Mit der erneuerten Führung solle neuer Schwung in die Organisation kommen, zitierte die Zeitung «Le Parisien».

Zuvor waren «unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten» mit dem Vorsitzenden des Komitees, Edgar Grospiron, bekannt geworden, wie Medien berichteten. Der Rücktritt folgt auf das Ausscheiden von drei anderen Führungskräften aus dem zerstrittenen Organisationskomitee.

Nach den Sommerspielen in Paris 2024 finden die Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen statt. Dort wurden bereits Winterspiele in Chamonix (1924), Grenoble (1968) und Albertville (1992) veranstaltet.

© dpa-infocom, dpa:260225-930-733767/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren