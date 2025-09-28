Mit vier Treffern in sechs Pflichtspielen hat Patrik Schick seine Torjägerqualitäten auch zum Saisonstart unter Beweis gestellt. Doch nun wird den Leverkusenern ihr bester Stürmer erst einmal fehlen.

Leverkusen (dpa) – Patrik Schick wird Bayer 04 Leverkusen in den kommenden Wochen verletzt fehlen. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer hat sich am Samstag beim 2:1 auswärts gegen den FC St. Pauli «eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen», wie der Verein am Sonntag mitteilte. Schick, der in fünf Liga-Spielen drei Treffer erzielte, werde mindestens drei Wochen fehlen.

Auch Bayer-Kapitän Robert Andrich war gegen St. Pauli schon zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden, aber der Verein gab am Sonntag Entwarnung. Der DFB-Nationalspieler habe sich keine strukturelle Verletzung zugezogen, teilte Bayer mit.