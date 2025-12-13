Rückkehrer und Debütanten: Die Deutschen bei der Darts-WM

Bei der WM in London treten so viele Deutsche an wie nie zuvor. Was ist ihnen beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres zuzutrauen?

London (dpa) – Der siegreiche Auftakt von Debütant Arno Merk hat den deutschen Darts-Profis bei der WM in London Mut gemacht. Mit insgesamt acht Spielern sind so viele deutsche Teilnehmer dabei wie nie zuvor. Einige von ihnen waren schon mehrfach dabei, ein früherer Hoffnungsträger feiert im Alexandra Palace sein Comeback, für andere ist es die Premiere. Wer sind die acht Spieler und wie weit können sie bei der WM kommen?

Martin Schindler

Für Darts-Experte Elmar Paulke haben Deutschlands Nummer eins Martin Schindler und Niko Springer die besten Chancen. «Wenn man Dartsspieler fragt, wer ist der beste Deutsche, sagen alle: Niko Springer. Da sagt keiner Martin Schindler. Das ist ganz interessant. Niko hat ein großes Potenzial. Ich traue Schindler und Springer zu, bis ins Viertelfinale zu kommen, mit Glück auch ins Halbfinale», sagte Paulke der dpa.

Schindler ist an Position 13 gesetzt in der Weltrangliste und damit der ranghöchste deutsche Spieler. Der 29-Jährige, auch unter dem Namen «The Wall» bekannt, steigt am 17. Dezember in das Turnier ein. In der ersten Runde trifft er auf den Engländer Stephen Burton. In der zweiten und dritten Runde würden eher machbare Gegner auf Schindler warten, im Achtelfinale könnte er es mit Stephen Bunting zu tun bekommen – die Nummer vier der Welt.

Ricardo Pietreczko

Der 31-Jährige kam bei der vergangenen Darts-WM bis ins Achtelfinale. «Pikachu» gibt sich durchaus selbstbewusst – er startet am Dienstagabend in die WM mit der Partie gegen José de Sousa. Der Portugiese ist ein sehr erfahrener Spieler und konnte einige Erfolge feiern – diese liegen allerdings mehrere Jahre zurück. Pietreczko startet als Nummer 33 in die WM, de Sousa rutschte nach schwachen Jahren auf Position 73 ab.

Gabriel Clemens

Für Experte Paulke steckt Clemens nach einem durchwachsenen Jahr in einer schwierigen Karrierephase. «Wenn das so weiterläuft, ist er in ein paar Monaten aus den Top 64 und seine Tourcard los», warnte Paulke. Als Nummer 47 der Welt ist Clemens noch Deutschlands Nummer drei. Clemens steigt am Samstagabend (23.00 Uhr) ins Turnier ein – mit dem Spiel gegen den US-Amerikaner Alex Spellman. Bei der Darts-WM 2023 erreichte der Saarländer das Halbfinale. Danach ging es mit seiner Karriere eher bergab.

Niko Springer

Auf Platz 52 in der Weltrangliste steht er nur knapp hinter Clemens. Der «Meenzer Bub» spielt am kommenden Dienstag gegen den Australier Joe Comito und geht als Favorit in das Duell. «Niko hat seinen ersten Titel gewonnen, das war ein richtiges Shootingstar-Jahr», sagte Paulke über den 25 Jahre jungen Mainzer. Bereits in der zweiten Runde könnte jedoch mit Josh Rock (Ranglistenposition 11) eine schwere Aufgabe auf Springer warten.

Arno Merk

Der 33-Jährige steht nach seinem Auftaktsieg über den Belgier Kim Huybrechts bereits in Runde zwei – und bekommt kurz vor Weihnachten einen weiteren Auftritt auf der größten Darts-Bühne der Welt.

Lukas Wenig

Wenig startet am Sonntagabend in die Darts-WM mit der Partie gegen den Niederländer Wesley Plaisier. Paulke sagt über ihn: «Lukas hat mit dem Viertelfinale beim Grand Slam sein erstes Highlight gehabt. Er ist ein unfassbar geduldiger Spieler. Er hat schon viel Dreck gefressen und wurde jetzt belohnt.» Wenig ist zum ersten Mal bei der WM in London dabei.

Max Hopp

Deutschlands früherer Darts-Hoffnungsträger ist nach vier Jahren zurück auf der Bühne des «Ally Pallys». «Mein Eindruck war, er machte in den Jahren zu viele Sachen nebenher. Es scheint, dass er jetzt wieder seinen Weg gefunden hat. Max ist zum neunten Mal mit dabei. Er hat großen Bock. Wenn er das erste Match verliert, geht keine Welt unter. Er hat keine Angst zu verlieren», sagte Paulke. Hopp steigt am Montagabend gegen den Engländer Martin Lukeman ins Turnier ein und gilt als Außenseiter.

Dominik Grüllich

Mit Jermaine Wattimena (Weltranglistenposition 19) bekam Grüllich ein schweres Los. Der Bayer spielt am Donnerstagabend gegen den Niederländer. Der 23-Jährige ist zum ersten Mal bei der WM dabei.