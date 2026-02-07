Berlin (dpa/tmn) – Bei uns zu Hause ist es schon an ausgewählten Stellen rot, rosa und verdächtig herzlastig. Das kann nur eins bedeuten: Der Valentinstag ist nicht mehr weit. Ich persönlich mag das total und nutze liebend gerne jede Möglichkeit, eine kleine Aufmerksamkeit zu backen und dann zu verschenken.

In diesem Jahr werden es diese leckeren Red Velvet Cookies („Rote Samt Kekse“) sein. Getoppt mit Oreostückchen und weißer Schokolade sind sie ein echter Hingucker, gleichzeitig aber sehr schnell zubereitet. Wem der Valentinstag nichts bedeutet, weil bei ihm das ganze Jahr das Herzchen pocht und er sehr gern kleine Liebesgaben an Frau oder Mann bringt, kein Problem: Die Cookies funktionieren natürlich problemlos ganzjährig.

Zutaten für 17 Stück Red Velvet Cookies

125 g zimmerwarme Butter

100 g Zucker

50 g brauner Zucker

1 Ei

1 TL Vanilleextrakt

200 g Mehl 405

1 TL Backpulver

100 g weiße Schokochunks oder weiße Schokolade in groben Stückchen

1 Packung Oreo Kekse + nochmals 4 Stück

rote Lebensmittelfarbe

Zubehör

2 Bleche mit Backpapier

Eisportionierer

Zubereitung

Die Kekse mit einem Messer grob hacken. 4 Kekse gehackt zur Seite stellen. Die zimmerwarme Butter mit beiden Zuckersorten in eine Rührschüssel geben und schaumig aufschlagen. Ei und Vanilleextrakt dazugeben und weiter schlagen, bis die Masse gut verbunden ist. Rote Lebensmittelfarbe dazugeben (ich benutze am liebsten Gel-Farbe, die hat weniger Flüssigkeit), bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Mehl und Backpulver dazugeben und auf niedriger Stufe unterrühren, bis alles gut vermengt ist. Die gehackten Kekse und die weißen Schokochunks (bis auf 2 EL) mit einem Teigschaber unterheben. Mit dem Eisportionierer Teigkugeln abstechen und auf die vorbereiteten Backbleche setzen. Die zur Seite gestellten Schokochunks und Keksstücke auf den Kekskugeln verteilen und gut andrücken. Die Kekskugeln 30-60 Minuten in den Kühlschrank stellen. Nach der Kühlzeit den Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Jedes Blech ca. 10-12 Minuten backen. Sie sollten außen sichtbar fertig sein, dürfen innen noch weich sein, sie werden erst nach dem Auskühlen fest. Für eine besonders runde Cookie-Form kann man direkt nach dem Backen die Cookies mit einem Ring rundformen.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/

Blog Biskuitwerkstatt