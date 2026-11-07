Der BYD-Ableger Yangwang will mit dem Altior auf den Auto-Thron - und in die Liga von Rolls-Royce & Co aufsteigen. Die Luxuslimousine setzt dabei auf Technik, die selbst im Stand für Bewegung sorgt.

Abu Dhabi (dpa/tmn) – Gerade erst hat Yangwang mit dem elektrischen Supersportwagen U9 einen Weltrekord gebrochen und zum ersten Mal mehr als 500 km/h erreicht. Jetzt strebt die BYD-Tochter nach den höchsten Luxus-Weihen: In Abu Dhabi hat der chinesische Hersteller den Altior enthüllt, der künftig gegen Nobelmodelle wie den Rolls-Royce Phantom antreten soll.

Beim Altior handelt es sich um eine 5,60 Meter lange Luxuslounge auf Rädern, die außen reichlich Lametta mit LED-Technik trägt und innen mit viel Luxus aufwartet.

Komfort durch vorausschauendes Fahrwerk und Drehen im Stand

Den Unterschied zur Konkurrenz wollen die Chinesen aber mit ihrer Technik machen: Das gilt zum einen für das vorausschauend arbeitende Fahrwerk. Zum anderen für den Antrieb, der gegenläufig gesteuert werden kann. So ist die Limousine in der Lage, im Stand zu drehen.

Der Akku soll laut BYD Bestwerte erreichen: mehr als 1.000 Kilometer Reichweite und Flash-Charging mit bis zu 1.000 kW. Das soll das Laden zu einer Sache von Sekunden machen.

Enthüllung in Abu Dhabi zeigt internationale Ambitionen

Zwar macht Yangwang noch keine konkreten Angaben zum Preis und zu den Exportchancen. Doch beweist die Tatsache, dass der Wagen nicht in Peking enthüllt wird, sondern in Abu Dhabi, dass der BYD-Ableger durchaus internationale Ambitionen für sein Flaggschiff hat.