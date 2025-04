Bremen (dpa) – Trotz jahrzehntelanger Bühnenerfahrung ist Schlagerstar Roland Kaiser vor dem Beginn seiner Tournee in Bremen aufgeregt. Er gehe immer «mit einer gesunden Portion Anspannung» auf die Bühne, sagte der 72-Jährige. «Muss ja nicht immer sein, dass die Geschmäcker übereinstimmen.» Er wisse nicht, wie er reagieren würde, wenn der Tourauftakt dem Publikum nicht gefallen würde. Das sei in all den Jahren noch nie passiert. «Ich vermute mal, dass ich ziemlich genau fühle, was Menschen gefallen könnte.»

Der Schlagersänger brachte Anfang Februar sein neues Album «Marathon» heraus, nun startet seine Arena-Tour. In den nächsten sechs Wochen sind 23 Auftritte geplant, einzelne Tickets sind noch erhältlich.

Seit mehr als 50 Jahren füllt Roland Kaiser Konzertsäle und Arenen. «Viele, die da sitzen, sind mit mir groß geworden und kennen mich ein ganzes Leben», sagte der 72-Jährige. «Man hat manchmal den Eindruck, dass Menschen irgendwie nach Konstanten suchen.» Für ihn seien Udo Jürgens, Mireille Mathieu und Peter Alexander solche Konstanten. Es sei für ihn ein gutes Gefühl, für andere Menschen eine ähnliche Rolle einzunehmen. «Aber auch Verpflichtung, meine Rolle mit Anstand und Würde zu tragen.»

Das Publikum könne sich auf eine Mischung aus großen Hits und neuen Songs freuen, kündigte Kaiser an. Die Unterhaltung stehe im Vordergrund, er nütze die Tournee nicht für politische Botschaften. «Ich habe mir zur Auflage gemacht, diese Dinge nicht zu vermengen.»

Der Schlagerstar ist bekennender Sozialdemokrat. Vor dem Start der Tournee habe er noch über den Koalitionsvertrag abgestimmt, sagte Kaiser. «Ich hoffe, dass die Koalition funktioniert. Und wenn sie funktioniert, werden diese Politiker in der Lage sein, die Ränder auf der rechten Seite zu schwächen.»

Wenn ihn seine Partei frage, werde er auch wieder den nächsten Bundespräsidenten oder die nächste Bundespräsidentin wählen. «Es wäre auch mal für eine Frau Zeit, na klar», sagte Kaiser. «Aber ich bin nicht derjenige, der hier jemanden vorzuschlagen hat.» Er werde sich weiter auf seine Musik konzentrieren. Von seinem persönlichen Marathon als Schlagersänger habe er bisher rund 30 Kilometer zurückgelegt – und noch viele Pläne für die nächsten 12 Kilometer.