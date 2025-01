Rohre, Messer, Waffen: Lazio-Anhänger greifen Gäste-Fans an

In der Nacht vor der Europa-League-Partie zwischen Lazio Rom und Real Sociedad kommt es zwischen den Anhängern der Clubs zu Zusammenstößen. Mehrere Gäste-Fans werden verletzt.

Rom (dpa) – Anhänger des italienischen Fußball-Clubs Lazio Rom haben in der Nacht vor der Europa-League-Partie gegen Real Sociedad Dutzende Fans des spanischen Vereins angegriffen. Etwa 70 Anhänger des Gästeteams seien bei den Ausschreitungen in der italienischen Hauptstadt angegriffen sowie neun verletzt worden, meldeten mehrere Medien übereinstimmend.

Wie die Zeitung «Gazzetta dello Sport» berichtete, griff eine Gruppe von rund 80 Lazio-Fans die etwa 70 Anhänger von Real Sociedad San Sebastián an, als sich diese in einem Lokal im Zentrum Roms aufhielten. Es kam zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen den Anhängern der Teams, die sich am heutigen Abend (21.00 Uhr/Sky) im Römer Olympiastadion gegenüberstehen.

Bengalische Feuer, Stöcke, Rohre, Hammer, Messer und Waffen

Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie in den engen Straßen der römischen Innenstadt bengalische Feuer gezündet und Stühle sowie andere Gegenstände durch die Luft geschmissen wurden. Die Polizei beschlagnahmte von den Lazio-Fans Stöcke, Rohre, Hammer, Messer sowie weitere Waffen.

Von den neun Verletzten ist einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa zufolge einer schwer verletzt worden, aber nicht lebensgefährlich. Die Ermittlungen zur Dynamik der Zusammenstöße sind im Gange. Anhand von Überwachungskameras sollen die Verantwortlichen ausfindig gemacht werden.