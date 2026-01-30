Viele glauben, Keime durch Abspülen zu killen – doch das Gegenteil kann passieren. Verbraucherschützer warnen vor Bakterienverbreitung in der Küche und geben Tipps, wie Fleisch sicher zubereitet wird.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Waschen Sie etwa rohes Fleisch oder Geflügel vor dem Braten oder Kochen? In manchen Rezepten liest man das schon mal, weil sie glauben machen wollen, dass man so mögliche Keime gut entfernen kann. Aber das Gegenteil ist der Fall, warnt die Verbraucherzentrale NRW.

Denn durch das Abspülen unter dem Wasserhahn können sich mögliche Bakterien erst auf die Hände übertragen oder durch Wasserspritzer auf den Arbeitsflächen und sogar Wänden verbreiten. So einmal in der Küche in Umlauf gebracht, können die Keime anschließend auf andere Lebensmittel übergehen, was zu schwerwiegende Erkrankungen führen kann.

Rohes Fleisch nur mit Gabel in Pfanne transportieren

«Um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu minimieren, empfehlen wir, rohes Fleisch nur mit einer Gabel aus der Verpackung zu nehmen und gleich gründlich durchzugaren. So sind auch gefährdete Mitmenschen geschützt», sagt Antonia Brandstädter, Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentrale.

Und wenn das Fleisch im Einwickelpapier rumsuppt? Da rät das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass man sehr feuchte Fleischoberflächen bei Bedarf mit Einmal-Küchenpapier abtupfen kann. Allerdings müsse man das Papier danach sofort entsorgen.

70 Grad Kerntemperatur reichen für die meisten Keime

Beim Kochen selbst ist es wichtig, das Fleisch gründlich durchzubraten. Die Kerntemperatur sollte mindestens 70 Grad erreichen, das töte die meisten Krankheitserreger ab, versichert die Verbraucherzentrale.

Und wie erkenne ich, dass das Fleisch durchgegart ist? Wenn der austretende Fleischsaft klar ist, so Brandstädter. Bei Geflügel verhält es sich ein wenig anders: Das ist durch, wenn sich das Fleisch leicht vom Knochen ablösen lässt.

Und noch ein Hygiene-Tipp: Nach der Zubereitung von rohem Fleisch sollten alle Oberflächen und Werkzeuge gründlich gereinigt werden – am besten mit heißem Wasser und Spülmittel, um eine weitere Verbreitung von Keimen zu verhindern.