Rodgers-Team New York Jets holen Ex-Profi als neuen Coach

New York (dpa) – Die New York Jets sind bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer bei einem ihrer ehemaligen Spieler fündig geworden: Aaron Glenn tritt die Nachfolge von Interimscoach Jeff Ulbrich an. Der 52-Jährige hatte seine Spielerkarriere 1994 in der nordamerikanischen NFL bei den Jets begonnen und lief acht Jahre für das Team aus New York auf.

Zuletzt war Glenn vier Jahre lang Defensiv-Koordinator bei den Detroit Lions. Als Titel-Mitfavorit schied das Team um den deutsch-amerikanischen Football-Star Amon-Ra St. Brown zuletzt aber überraschend in den Playoffs aus.

Jets warten seit 14 Jahren auf nächste Playoff-Teilnahme

«Aaron hat sich diese Möglichkeit durch seine Erfahrung von fast drei Jahrzehnten in der NFL verdient – zehn davon bei uns als Spieler und Scout. Er bringt enorme Führungsqualitäten und die Vision mit, die dieses Team braucht, um wieder erfolgreich zu sein», sagte der Jets-Vorsitzende Robert Wood Johnson zum neuen Cheftrainer.

Die Jets schafften es erst gar nicht in die Playoffs. Seit 14 Jahren wartet das Team auf eine Endrundenteilnahme, keine andere Mannschaft der vier großen US-Sportligen steckt in einer längeren Durststrecke. Ob Glenn in der kommenden Saison mit Star-Quarterback Aaron Rodgers zusammenarbeiten wird, bleibt abzuwarten. Der 41-Jährige besitzt zwar noch einen laufenden Vertrag bei den Jets, könnte seine Karriere aber beenden.