Rodgers gewinnt mit Steelers: Playoffs in der NFL greifbar

Die Pittsburgh Steelers finden schwer ins Spiel gegen die Dolphins und erzielen die ersten Punkte erst 17 Sekunden vor der Pause. Dann aber läuft es für das Team von Aaron Rodgers.

Pittsburgh (dpa) – Star-Quarterback Aaron Rodgers hat die Pittsburgh Steelers auf dem Weg in die NFL-Playoffs zu einem wichtigen Heimsieg gegen die Miami Dolphins geführt. Nach einer zähen ersten Halbzeit holten die Gastgeber ein am Ende deutliches 28:15 und den achten Saisonsieg. «Wir haben es am Ende der ersten Halbzeit ins Laufen gebracht und dann viermal in Serie gepunktet», sagte Rodgers, der auf 224 Yards Raumgewinn und zwei Touchdown-Pässe kam.

In der NFC North liegen die Steelers an der Spitze und wären damit für die Playoffs qualifiziert. Die Entscheidung fällt aber womöglich erst im letzten Hauptrundenspiel gegen die Baltimore Ravens, die als Verfolger auf sieben Siege kommen.

Die Steelers kamen erst 17 Sekunden vor der Pause zu ihren ersten Punkten, die drei Angriffe zuvor waren alle mit einem Punt geendet. «Ich denke, wir haben das Laufspiel hinbekommen und das hilft», sagte Rodgers. «Ich hoffe, der Glaube wird größer. Wenn wir unseren Job machen, dann sind wir Gastgeber in den Playoffs.»

Die Sieger der Divisionen haben in der ersten Runde der Playoffs ein Heimspiel, auch falls der Gegner aus einer anderen Division eine bessere Ausbeute haben sollte. «Wir spielen Football-Spiele, die etwas bedeuten», sagte Rodgers. Für die Dolphins haben sich die Playoffs dagegen erübrigt – sie haben keine Chancen mehr auf die K.o.-Runde.