Wintersportler erwartet in der tschechischen Bergstadt ab dieser Saison ein großer Komfortgewinn. Aber zunächst nur in eine Richtung.

Špindlerův Mlýn (dpa/tmn) – Im Skiort Špindlerův Mlýn (Spindlermühle) im tschechischen Riesengebirge schließt ein neuer Lift die Lücke zwischen zwei Bergen. Wintersportler können dank einer neuen Piste und einer neuen Sechser-Sesselbahn ab dieser Saison direkt von den Abfahrten des Gebiets Medvědín auf die Pisten des Gebiets Svatý Petr wechseln. Bisher mussten sie dafür in den Skibus steigen. Die neue Bahn soll laut der Tourismusorganisation Czech Tourism am 12. Dezember öffnen.

Ganz ohne Skibus geht es aber vorerst nicht: Wer von Svatý Petr zurückmöchte, muss den Bus nehmen – zumindest noch diesen Winter: Zur Saison 2027/28 soll eine Gondelbahn ins Medvědín-Gebiet auch das überflüssig machen.

Špindlerův Mlýn) liegt im Nordosten Tschechiens, rund 150 Kilometer von Prag entfernt und unweit der polnischen Grenze. Das Skigebiet umfasst 18 Anlagen und rund 28 Kilometer an Pisten auf Mittelgebirgsniveau – der höchste Punkt liegt auf 1.235 Meter.