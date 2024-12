Ricken: Wert des Punkts gegen Bayern zeigt sich in Gladbach

Der BVB bietet gegen die Bayern ein gutes Spiel, führt lange. Am Ende teilen die beiden Fußball-Giganten die Punkte. Dortmund will seine Leistung nun endlich auch auswärts in der Liga bestätigen.

Dortmund (dpa) – Für Borussia Dortmunds Sportchef Lars Ricken zeigt sich erst am kommenden Spieltag die Bedeutung des 1:1 im Fußball-Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München. «Jetzt entscheiden wir mit dem Spiel in Gladbach, was der Punkt am Ende heute wert ist», sagte der 48-Jährige.

Der BVB hat aus den vergangenen drei Pflichtspielen nun sieben Zähler geholt, auswärts in dieser Bundesliga-Saison aber noch nicht gewonnen. Das soll sich im Borussen-Duell in Mönchengladbach am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) ändern. Nur, wenn der Revierclub auch auswärts regelmäßig punktet, kann er seine hohen Ziele erreichen. In fünf Liga-Partien auf fremden Plätzen gab es bislang vier Niederlagen und ein Unentschieden.

Das weiß auch Abwehrchef Nico Schlotterbeck. «Die Jungs sollen jetzt den Kopf frei kriegen ein paar Tage, sollen sich regenerieren», sagte er. Der gute Auftritt gegen die Bayern, gegen die der BVB lange führte, müsse der Maßstab sein. Schlotterbeck forderte: «Nicht nächste Woche in Gladbach einen Meter weniger gehen – sondern genauso Meter gehen, probieren, das Spiel zu gewinnen und dann von hinten ein paar Punkte aufholen.» Nur ein Sieg könne die Ergebnisse der jüngsten Partien veredeln. Dortmund liegt zehn Punkte hinter Tabellenführer München auf Rang fünf.