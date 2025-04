München (dpa) – Franck Ribéry hat sich für einen Verbleib seines früheren Mannschaftskollegen Thomas Müller beim FC Bayern München ausgesprochen, falls das Urgestein noch ein weiteres Jahr Fußball spielen will. «Thomas ist für die Kabine sehr wichtig, hat einen großen Einfluss. Er ist wichtig, egal, ob er 90 Minuten oder fünf Minuten spielt», sagte Ribéry der «Sport Bild» (Mittwoch). «Thomas hat so viel gemacht für den Verein, für die Stadt München. Wenn er noch ein Jahr spielen möchte, dann sollte der Verein ihm diesen Kontrakt geben.»

Müllers Vertrag läuft am 30. Juni aus. Nach einem möglichen Champions-League-Endspiel in der Allianz Arena am 31. Mai steht bei den Bayern noch die Club-WM in den USA an, die am 13. Juli endet. Für die weitere Zukunft zeichnet sich ab, dass der inzwischen 35 Jahre alte Routinier Müller nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern keinen neuen Vertrag bekommen wird.