Kriminalität
Zwölfjähriger verprügelt und ausgeraubt
Polizei - Symbolbild
Laut Polizei erlitt der Schüler einen Schock nach dem Überfall. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Ein Junge ist auf dem Heimweg. Jugendliche greifen ihn am Hals und traktieren ihn mit Fäusten. Das berichtet die Polizei.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein zwölf Jahre alter Schüler ist nach Polizeiangaben in Ludwigshafen verprügelt und ausgeraubt worden. Der Junge sei auf dem Heimweg von zwei Jugendlichen am Hals gepackt und mit Fäusten geschlagen worden, hieß es. Ihm seien dann 15 Euro und 170 Fußballkarten gestohlen worden. Nach weiteren Faustschlägen seien die Täter am Freitag geflüchtet. Der Schüler habe leichte Verletzungen und einen Schock erlitten. Die Täter sind nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260912-930-673931/1

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