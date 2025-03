Zwölf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Koblenz

Koblenz (dpa/lrs) - Insgesamt zwölf Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz verletzt worden, eine Person davon schwer. Ob es noch weitere Verletzte gegeben habe, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz. Mehrere Menschen seien aus dem Gebäude im Stadtteil Ehrenbreitstein geholt worden.

Umliegende Wohnhäuser mussten den Angaben zufolge geräumt werden. Anwohner wurden gebeten, das Gebiet rund um den Brandort zu meiden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.