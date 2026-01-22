Berlin/Mainz (dpa) – Das Saarland gehört im Ländervergleich weiterhin zu den Bundesländern mit dem höchsten Eigenanteil für Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner. Zum 1. Januar mussten in dem Bundesland durchschnittlich 3.601 Euro pro Monat im ersten Jahr gezahlt werden, wie eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren 198 Euro pro Monat mehr als zum 1. Juli vergangenen Jahres – und sogar 221 Euro monatlich mehr als zu Jahresbeginn 2025.

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten, denn die Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen zudem Zahlungen für Unterkunft und Verpflegung, Investitionen in den Einrichtungen und Umlagen für Ausbildungskosten hinzu.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Im Bundesschnitt belief sich der von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst zu zahlende Anteil zum 1. Januar im ersten Jahr im Heim auf 3.245 Euro pro Monat. Die Unterschiede sind regional groß.

Im Ländervergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar in Bremen mit im Schnitt 3.637 Euro im Monat, das Saarland lag mit 3.601 Euro nur wenig darunter. Am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim in Sachsen-Anhalt mit 2.720 Euro.

Bei den Gesamtbelastungen kommt es auf die Aufenthaltsdauer im Heim an. Denn danach richten sich Entlastungszuschläge, die Pflegebedürftige von den Pflegekassen bekommen. Der Eigenanteil für die reine Pflege wird damit im ersten Jahr im Heim um 15 Prozent gedrückt, im zweiten um 30 Prozent, im dritten um 50 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 Prozent.

Mit dem höchsten Zuschlag ab dem vierten Jahr stieg die Zahlung aus eigener Tasche zum Jahresbeginn im Saarland im Schnitt auf 2.324 Euro, das waren 268 Euro mehr als im Bundesdurchschnitt und 109 Euro mehr als vor Jahresfrist im Saarland.