Der Tarifstreit zwischen Saarbahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dauert an. Am Freitagmorgen wurde wieder gestreikt - und wenig später kam der nächste Aufruf.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fahrgäste der Saarbahn mussten seit dem Morgen besonders viel Geduld mitbringen: Gleich zweimal hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) heute zu einem Streik aufgerufen. Der zweite Ausstand startete am Mittag und ist seit 14.00 Uhr wieder beendet, wie ein Sprecher der GDL bestätigte. Am Morgen war bereits von 6.00 bis 8.00 Uhr gestreikt worden.

Der Streik habe keine Auswirkung auf das Ersatzkonzept, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke.

Die S1 verkehrt bis 16.30 Uhr zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd.

Extrabusse des Schienenersatzverkehrs bleiben unabhängig des Streiks weiterhin im Einsatz

Ergänzungsfahrten zwischen Riegelsberg Süd und Lebach entfallen vorläufig.

Geplant sei, den Regelbetrieb der S1 nach 17.30 wieder aufzunehmen, hieß es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen immer wieder zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist ein schon seit mehreren Monaten andauernder Tarifkonflikt. Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich fast 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines in Frankreich. Ihre Tram-Züge verkehren sowohl in der Stadt als auch im Umland.