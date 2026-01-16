In manchen Gegenden wird es feucht, in anderen bleibt es trocken mit teils heiteren Abschnitten. An den Temperaturen ändert sich zunächst nicht viel.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gestaltet sich zweigeteilt. Während es am Freitag im Westen gelegentlich Regen geben wird, bleibt es weiter Richtung Osten niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen schwanken demnach zwischen sieben Grad in der Eifel und bis zu 13 Grad in der Pfalz.

Der Samstag bringt ebenfalls einen gewissen Mix. Während es mancherorts recht heiter werde, bleibe es andernorts ganztägig trüb und neblig. Dann werden den Meteorologen zufolge zwischen vier und neun Grad erwartet, am Sonntag werden es maximal sieben Grad – es wird also tendenziell wieder etwas kühler.