Nach einem verbotenen Autorennen im Saarland sind zwei Männer leicht verletzt. Polizisten konfiszieren luxuriöse Sportwagen. Wie ist es zu dem Unfall gekommen?

Merzig (dpa/lrs) – Nach einem illegalen Autorennen auf der Autobahn 8 bei Merzig mit zwei Verletzten hat die Polizei die drei beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt. Darunter seien ein Lamborghini und ein Porsche, teilte die Polizei mit. Demnach verlor ein 23-jähriger Autofahrer in einer langen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Er und ein nicht am Rennen beteiligter Autofahrer wurden leicht verletzt.

Ein 22-jähriger Lamborghini-Fahrer beschädigte einen Reifen seines Sportwagens beim Überfahren von Trümmerteilen. Der dritte am Autorennen beteiligte junge Mann war den Ermittlungen zufolge ein 20-jähriger Porsche-Fahrer.

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