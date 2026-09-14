Verkehr
Zwei Verletzte: Polizei beschlagnahmt Luxusautos nach Rennen
Einsatzwagen der Polizei
Die Polizei ermittelt nach einem Autorennen mit sehr schnellen Sportwagen bei Merzig. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Nach einem verbotenen Autorennen im Saarland sind zwei Männer leicht verletzt. Polizisten konfiszieren luxuriöse Sportwagen. Wie ist es zu dem Unfall gekommen?

Merzig (dpa/lrs) – Nach einem illegalen Autorennen auf der Autobahn 8 bei Merzig mit zwei Verletzten hat die Polizei die drei beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt. Darunter seien ein Lamborghini und ein Porsche, teilte die Polizei mit. Demnach verlor ein 23-jähriger Autofahrer in einer langen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Er und ein nicht am Rennen beteiligter Autofahrer wurden leicht verletzt.

Ein 22-jähriger Lamborghini-Fahrer beschädigte einen Reifen seines Sportwagens beim Überfahren von Trümmerteilen. Der dritte am Autorennen beteiligte junge Mann war den Ermittlungen zufolge ein 20-jähriger Porsche-Fahrer.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:260914-930-681317/1

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