Nach einem verbotenen Autorennen im Saarland sind zwei Männer leicht verletzt. Polizisten konfiszieren drei Fahrzeuge. Wie ist es zu dem Unfall gekommen?

Merzig (dpa/lrs) - Nach einem illegalen Autorennen auf der Autobahn 8 bei Merzig mit zwei Verletzten hat die Polizei drei Fahrzeuge beschlagnahmt. Zwar seien die jungen Fahrer eines Lamborghinis und eines Porsches laut Zeugenaussagen vorläufig entwischt, teilte die Polizei mit. Ihre Personalien lägen jedoch vor. Der Mercedes eines dritten jungen Fahrers sowie zwei nicht am Rennen beteiligte Autos seien dagegen für die Ermittlungen sichergestellt worden. «Diese drei Fahrzeuge sind alle komplett hinüber», sagte eine Polizeisprecherin mit Blick auf die Sachschäden.

Den Ermittlungen zufolge hatte der 23-jährige Mercedesfahrer in einer langen Rechtskurve der A 8 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen kollidiert. Er und ein nicht am Rennen beteiligter Autofahrer wurden leicht verletzt.

Der 22-jährige Lamborghini-Fahrer beschädigte einen Reifen seines Sportwagens beim Überfahren von Trümmerteilen. Der dritte am Autorennen beteiligte junge Mann war den Ermittlungen zufolge ein 20-jähriger Porsche-Fahrer. Hinsichtlich der Zahl der sichergestellten Fahrzeuge präzisierte die Polizei ihre ersten Angaben.