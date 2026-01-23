Gemünden (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall nach einem missglückten Überholversuch im Westerwaldkreis verletzt worden, davon einer schwer. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 36-jähriger Transporterfahrer am Freitagmorgen einen Lkw trotz Überholverbot im Kurvenbereich auf der L288 bei Gemünden überholen. Dabei sei er mit seinem Fahrzeug seitlich mit einem Linienbus und dem Lkw zusammengestoßen. Anschließend sei er noch mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, ein weiteres Fahrzeug sei durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt worden.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, der Busfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Unfallbeteiligte habe einen Schock erlitten. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.