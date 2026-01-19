Am Morgen rückt die Feuerwehr zu einem Brand in der Pfalz aus. Der Schaden ist beträchtlich. Bezüglich der Ursache haben die Behörden einen Verdacht.

Speyer (dpa/lrs) – Beim Vollbrand einer Wohnung in Speyer sind der 69 Jahre alte Bewohner und seine 60 Jahre alte Lebensgefährtin verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, wurden beide mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr habe den am Morgen ausgebrochenen Brand gelöscht. Die Wohnung wurde demnach stark beschädigt.

Nach einer ersten Bewertung könnte das Feuer durch einen technischen Defekt eines Heizgasofens entstanden sein, Hinweise auf Vorsatz gibt es nicht. Der Schaden liegt der Polizei zufolge bei rund 150.000 Euro.