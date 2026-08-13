Zwei Autos stoßen auf einer Kreisstraße zusammen. Beide Fahrer kommen in Krankenhäuser, die Unfallursache ist zunächst unklar.

Hetzerath (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall bei Hetzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich) sind die beiden Fahrer der Autos verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 22 Jahre alter Mann die Kreisstraße 41 Richtung Rivenich befahren, als sein Wagen am Mittwochvormittag mit dem vorausfahrenden Auto eines 50-Jährigen kollidierte. Die Männer wurden in Krankenhäuser gebracht und die stark beschädigten Autos abgeschleppt. Die Unfallursache war zunächst unklar.