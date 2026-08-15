Bexbach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall eines Ultraleichtflugzeugs im saarländischen Bexbach sind die beiden Insassen nach Polizeiangaben leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich bei der Landung der Maschine ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Fahrwerk der Maschine beim Kontakt mit der Wiese abgerissen. Zur Identität der beiden Personen konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, werde nun ermittelt.

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