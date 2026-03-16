Auf der B260 bei Lahnstein werden bei einem Zusammenstoß im Gegenverkehr zwei Menschen verletzt. Ein Wildunfall könnte dem Zusammenstoß vorausgegangen sein.

Lahnstein (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 260 nahe Lahnstein sind am frühen Morgen zwei Menschen verletzt worden. Ein Fahrer war mit seinem Auto kurz hinter einer Brücke in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit dem Wagen einer Fahrerin zusammen, die aus Richtung Koblenz kam. Möglicherweise sei es unmittelbar vor dem Unfall zu einem Zusammenstoß mit einer Rotte Wildschweine gekommen, hieß es von der Polizei.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Autofahrer und die -fahrerin wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt.