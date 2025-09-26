Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 60 in Mainz sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste die Fahrbahn auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg in Richtung Darmstadt zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Auch im Anschluss sorgten Bergungs- und Reinigungsarbeiten für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr.

Nach ersten Erkenntnissen kam es infolge einer verkehrsbedingten Vollbremsung zu einem Auffahrunfall von fünf Pkw und einem Lkw. Die Unfallstelle zog sich laut Feuerwehr über 150 Meter auf dem rechten Fahrstreifen. Drei Autos wurden so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, heißt es.

Alle Insassen wurden vom Rettungsdienst betreut, zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei.