Zwei Autos kollidieren, nachdem ein Fahrer die Vorfahrt missachtet hatte. Beide Fahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend wurden zwei Personen verletzt. Ein Fahrer habe auf der B428 (Höhe Hackenheim / Bonnheimer Hof) die Vorfahrt eines heranfahrenden Wagens missachtet, wie die Polizei mitteilte.

Das heranfahrende Auto befand sich demnach auf der vorfahrtsberechtigten Straße. In der Folge kollidierten beide Wagen miteinander. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrer beider Wagen verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.