Wegen eines schweren Unfalls sind Rettungskräfte auf der Autobahn im Einsatz. Auch ein Hubschrauber muss landen. Jetzt gibt es weitere Informationen.

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der A48 bei Kaisersesch (Landkreis Cochem-Zell) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren deshalb am Freitagabend Rettungsdienste, Feuerwehr und die Polizei an der Unfallstelle im Einsatz. Die Ursache des Unfalls sei ein geplatzter Reifen bei einem Auto gewesen.

Demnach verlor der Fahrer danach die Kontrolle über seinen Wagen. Er kollidierte mit mehreren Schutzplanken. Der 26-Jährige wurde leicht, seine 21 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. In Richtung Koblenz wurde die Strecke für ungefähr 45 Minuten gesperrt, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte.