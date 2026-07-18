Ohne Führerschein, ohne Zulassung, dazu augenscheinlich betrunken: Für einen Motorradfahrer und seine Beifahrerin endet eine Fahrt in der Klinik.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein mutmaßlich betrunkener Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall im Landkreis Birkenfeld leicht verletzt worden. Sie waren am Freitagabend auf einer Landstraße zwischen Idar-Oberstein und Herborn unterwegs, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilte. Die beiden wurden demnach in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer hatte nach Polizeiangaben keinen gültigen Führerschein. Außerdem sei das Motorrad nicht zugelassen gewesen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch nicht geklärt.