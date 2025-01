Zwei Verletzte bei Feuer in Saarbrücken - Zwölf Gerettete

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Saarbrücken sind zwei Menschen verletzt worden. Sie mussten nach Angaben der Feuerwehr in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben der Polizei wurde eine 30 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Feuerwehr sprach von einer dramatischen Rettungsaktion, bei der am Dienstagabend im Stadtteil Brebach zwölf Menschen aus dem Haus gerettet wurden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätte bereits Flammen aus Fenstern im ersten Stock geschlagen. Die Löscharbeiten hätten bis in die Nacht gedauert, da die Flammen sich auf den Dachstuhl ausbreiteten. Nach Angaben der Polizei ist die Ursache noch unklar. Die Ermittlungen laufen.