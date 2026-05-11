Brand
Zwei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus
Klinikbrand in Saarbrücken
Um Mitternacht sorgte ein Wohnungsbrand in Saarbrücken-Dudweiler für Aufregung. (Symbolbild)
Thorsten Kremers. DPA

Mitternachts rückt die Feuerwehr zu einem Brand in Saarbrücken an. Zwei Personen kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus hat in der Nacht zum Montag im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Bewohner der betroffenen Erdgeschosswohnung sowie eine Person aus einer angrenzenden Wohnung, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Weitere Bewohner mussten das Haus zeitweise verlassen, konnten nach dem Einsatz jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr brachte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle und löschte die Flammen.
Wie das Feuer in der Erdgeschosswohnung ausbrach, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:260511-930-63093/1

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