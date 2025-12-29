Zwei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen sind zwei Menschen verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe aus noch ungeklärter Ursache sowohl der Balkon als auch die dazugehörige Wohnung gebrannt, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei gelöscht, doch Einsatzkräfte seien noch immer vor Ort. Die beiden Verletzten hätten Rauchvergiftungen erlitten. Die Kriminalpolizei habe bereits die Ursachenermittlung aufgenommen.

