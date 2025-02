Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Landau

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Landau bricht ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Landau (dpa/lrs) – Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Landau sind am Morgen zwei Bewohner verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einer Wohnung aus zunächst unbekannten Gründen aus. Die Löscharbeiten dauerten zunächst bis zur Mittagszeit an, zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.