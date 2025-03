Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Saarbrücken

Auf der Autobahnauffahrt herrscht am Abend hohes Verkehrsaufkommen, ein Wagen bremst - das Fahrzeug dahinter prallt dagegen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei im Saarland mitteilte, hatte eine 77 Jahre alte Autofahrerin auf der A620 in der Landeshauptstadt am Freitagabend verkehrsbedingt gebremst. Aus zunächst ungeklärten Gründen sei eine 65 Jahre alte Frau im Auffahrtsbereich der Wilhelm-Heinrich-Brücke mit ihrem Fahrzeug auf den Wagen aufgefahren.

Beide Autos seien erheblich beschädigt und die beiden Frauen verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die A620 war in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt und wurde am Abend wieder freigegeben.