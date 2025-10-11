Eine missachtete Vorfahrtsregel kostet zwei junge Erwachsene das Leben, drei weitere werden schwer verletzt. Nur ein Beteiligter kommt vergleichsweise glimpflich davon.

Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) – Zwei Autoinsassen sind bei einem schweren Unfall im Westerwaldkreis tödlich verunglückt. Der 22-jährige Fahrer des Wagens hatte am späten Freitagabend zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert beim Abbiegen ein herannahendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei mitteilte. Den folgenden Zusammenstoß überlebten der Mann und ein 21 Jahre alter Mitfahrer nicht. Drei weitere Insassen im Alter von 18 bis 21 Jahren wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrer des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen davon.