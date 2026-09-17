Bei einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto auf einer Bundesstraße gibt es Verletzte. Weil die Unfallstrecke voll gesperrt ist, müssen Autofahrer derzeit mehr Zeit einplanen.

Newel (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Trier-Saarburg ist der Fahrer eines Lkws schwer und ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte, geriet das Auto gegen 10 Uhr am Vormittag zwischen Newel und Hohensonne aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war das Auto aus Richtung Bitburg kommend zunächst mehrfach gegen die Leitplanke und anschließend auf die Gegenspur gefahren. Ein entgegenkommender Lkw sei nach ersten Ermittlungen ausgewichen und infolgedessen umgekippt, hieß es weiter.

Vollsperrung dauert an

Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Auto befand sich demnach auch ein Hund. Er sei medizinisch versorgt und in eine Tierklinik gebracht worden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten bleibt die Unfallstrecke in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Dies werde noch einige Stunden andauern, so die Polizei. Eine Umleitung ist den Einsatzkräften zufolge eingerichtet.