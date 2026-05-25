Unfall auf Landstraße
Zwei Schwerverletzte nach Kollision
Polizei - Symbolbild
Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Nach einem Frontalzusammenstoß bei Neustadt sind drei Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Neustadt(dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad sind im Landkreis Neuwied drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Wie die Polizei mitteilte, war es am Montagmittag auf einer Landstraße bei Neustadt (Wied) zu dem Unfall gekommen, der genaue Hergang war zunächst nicht bekannt. Dabei wurden die beiden Menschen auf dem Motorrad schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen, hieß es.

Sowohl die beiden Schwerverletzten als auch die Autofahrerin seien in ein Krankenhaus gekommen.

© dpa-infocom, dpa:260525-930-127504/1

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Verkehr

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